SALERNO. VINCENZO NAPOLI PROCLAMATO SINDACO: “UN MOMENTO PARTICOLARMENTE EMOZIONANTE”

“Un momento per me particolarmente emozionante questa mattina. La cerimonia per la mia proclamazione a Sindaco di Salerno è stata una bella occasione per ringraziare gli amici, i militanti, i candidati, gli onorevoli Piero De Luca e Eva Avossa e tutti coloro che mi hanno sostenuto e che mi hanno consentito di avere nuovamente l’onore di servire la mia città.”

Lo scrive Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno.

Ricoprirò questo ruolo, così come fatto fino ad ora, con disciplina e onore, e lavorerò nel solo interesse di Salerno e dei suoi cittadini. Inizia ora una nuova avventura che ci vedrà tutti coinvolti e impegnati per portare Salerno ancora più avanti.