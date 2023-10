LEGA CAMPANIA: “GRAZIE AL MINISTRO VALDITARA PER LA SUA VISITA A CAIVANO”

“Grazie all’impegno del ministro Valditara e del Governo di centrodestra oggi è stato scritto un capitolo storico per la scuola in Campania e nel resto d’Italia. Ed è stato scritto a Caivano che rappresenta e deve continuare a rappresentare un punto di ripartenza, un modello positivo da esportare. Nel corso dell’incontro col ministro Valditara, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità verso la nostra terra, abbiamo condiviso le azioni strategiche di un piano che mette al centro i nostri ragazzi, le loro aspirazioni e speranze, il loro futuro, la famiglia, l’istituzione scuola. Istituzione che è il primo nucleo di legalità, di socialità, valori fondamentali che regolano il vivere civile. Con ‘Agenda Sud’ – che prevede investimenti complessivi per 325 milioni di euro destinati ad istituti del Meridione, molti dei quali in Campania – si mette in campo un progetto in grado di rendere le scuole veri e propri poli di sviluppo dei territori. L’ennesima conferma che questo Governo agisce con i fatti ed è attento al Mezzogiorno e in particolare alla Campania, a differenza di chi, come il presidente De Luca, anche sul versante della scuola resta immobile davanti alle criticità e per giunta ha contribuito con una gestione totalmente fallimentare a una ‘fuga dai banchi’ senza precedenti. Noi, grazie alla disponibilità del ministro, abbiamo avviato il ragionamento per superare questa stagione di inefficienze e ritardi”. Lo afferma il capogruppo Severino Nappi a nome del Gruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania.

