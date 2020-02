LEGA. DAL 14 AL VIA IL TESSERAMENTO MA IN CAMPO CI SONO I PRIMI NOMI DI CANDIDATI

Non c’è ancora nulla di ufficiale, e non potrebbe essere altrimenti, ma una prima rosa di nomi sui quali le Lega intende puntare in Provincia di Salerno per le prossime regionali già esiste. Intanto, tra qualche giorno, dirigenti ed aspiranti candidati, saranno chiamati ad un primo appuntamento sui territori: avviare la campagna di tesseramento per la Lega che, ufficialmente, partirà, in tutta Italia, il prossimo 14 Febbraio. Torniamo, pero’, alle regionali: quali sono i nomi da cui si parte ?

Dalla parte meridionale della Provincia di Salerno arriva il nome dell’ex assessore provinciale Attilio Pierro, primo consigliere provinciale ad aderire alla Lega.

Il sindaco di Positano Michele De Lucia pare aver sciolto la riserva per la partecipazione alla prossima competizione elettorale come anche la consigliera comunale di Angri Anna Pia Strianese.

Dovrebbero essere questi i primi tre nomi in campo per la Lega in Provincia di Salerno, in attesa di conoscere altre novità che riguarderanno il movimento di Matteo Salvini.