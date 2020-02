BARONISSI. OPPOSIZIONE ALL’ATTACCO: “SULLA SCUOLA DI SAVA OCCASIONE PERSA”

“La proposta presentata dai gruppi di opposizione per la realizzazione della scuola di Sava voleva essere costruttiva e rappresentava un tentativo per iniziare ad affrontare il problema dell’edilizia scolastica. Invece ci siamo trovati di fronte un’Amministrazione che ha l’ha sminuita, rigettando il nostro invito a collaborare per fronteggiare un problema che non riguarda solo Sava. A nostro parere era necessario approvare un atto d’indirizzo politico per indirizzare risorse verso problemi che, secondo noi, hanno una precedenza assoluta. È impensabile che un Ente non metta al primo posto la scuola.” Lo scrive il consigliere comunale di opposizione Luca Galdi.

Siamo molto delusi dall’approccio con cui è stata affrontata la discussione. L’Amministrazione Valiante ha, infatti, respinto il nostro invito sostenendo che reperirà i fondi necessari per la ricostruzione dell’edificio da finanziamenti. Ci auguriamo tutti che arriveranno i fondi ma va sottolineato che questi riguarderanno soltanto la scuola di Sava e non tutte le altre. La nostra proposta era era un punto di partenza e non di arrivo. È paradossale, inoltre, che mentre la maggioranza ha giustificato la sua decisione, sostenendo che l’Ente ha un bilancio rigido, il capogruppo del Pd ha sostenuto nel suo ultimo intervento che verranno contratti mutui per fronteggiare altre spese ritenute prioritarie. In ogni caso prendiamo atto della scarsa sensibilità mostrata da questa Amministrazione rispetto a un problema molto serio e sentito nella nostra comunità

