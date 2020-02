NOCERA SUPERIORE. GRUPPO FDI: “VIABILITA’, IL SINDACO HA ACCOLTO I NOSTRI SUGGERIMENTI”

L’opposizione tende una mano alla maggioranza, il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ringrazia il sindaco Cuofano per aver ascoltato le richieste in merito al cambio di viabilità nella zona Pecorari ed al miglioramento della sicurezza su Via Petrosino. “E’ doveroso ringraziare il sindaco Cuofano”, dichiarano i consiglieri di FDI Amato, Fabbricatore e Pagano, “perchè su due questioni molto delicate e molto sentite dai cittadini è stato capace di ascoltare i nostri consigli, mettendo da parte, come è giusto che sia su alcuni temi, l’appartenenza alla maggioranza o all’opposizione.”

“Sulla zona dei Pecorari”, continuano i consiglieri di Fratelli d’Italia, “e sulla pericolosa arteria stradale di Via Petrosino la collaborazione tra opposizione e maggioranza ha dato risultati importanti nell’interesse esclusivo dei cittadini. In questo senso, è bene ribadirlo, continueremo a segnalare al sindaco ed agli assessori tutto quanto non funziona in città, nella certezza di essere ascoltati”.