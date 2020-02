DE LUCA E LE REGIONALI: DALLE PRIMARIE DEL 2015 ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL PD DEL 2020

Non è mai facile per Vincenzo De Luca ottenere una candidatura o, una ricandidatura, fuori dai confini del Comune di Salerno: lo fu nel 2015 quando, con il Pd di Renzi al 40% ed una vittoria che tutti davano per scontata, per evitare candidature imposte dall’alto, fece ricorso allo strumento delle Primarie di coalizione, conquistando sul campo ed su tutta la Regione Campania, il diritto a candidarsi contro l’allora Presidente uscente Stefano Caldoro. Sono passati 5 anni da allora, De Luca è il governatore uscente, il centro sinistra in Campania non gode di buona salute, eppure per ufficializzare la ricandidatura il Presidente dovrà attendere, seppure formalmente, la celebrazione della Direzione Regionale del Partito Democratico dove un ristretto gruppo di dirigente darà il via libera alla sua terza campagna elettorale per le Regionali in Campania.

Share on: WhatsApp