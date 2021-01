LEGA IN CAMPANIA: E’ TUTTO FERMO. SALVINI BLOCCATO DA VETI E CONTROVETI

Nessuna decisione ufficiale per il nuovo coordinamento regionale della Lega in Campania: Matteo Salvini, bloccato da veti e contro veti, non riesce piu’ a dipanare la matassa del partito in Regione Campania, dopo il lungo periodo di commissariamento di Nicola Molteni che, nel bilancio finale, ha fatto registrare tantissimi allontanamenti dalla Lega ed un risultato alle Regionali nettamente al di sotto delle aspettative e degli sforzi dello stesso Salvini. Insomma, la guerra tra bande politiche, in atto all’interno della Lega in Campania, sta fermando tutta l’attività del partito che, diviso tra due fazioni (quella di Valentino Grant e l’altro di Pina Castiello), sta perdendo il terreno conquistato, alla vigilia degli importanti appuntamenti con le comunali della prossima primavera. Certo, ci si mette anche la situazione nazionale di grande incertezza: dal possibile ingresso della Lega in un governo di ampio respiro fino ad arrivare all’ipotesi piu’ estrema del voto politico anticipato. Ed è chiaro che, per l’ultima soluzione prospettata, nessuno vuole cedere perchè molte candidature, soprattutto nelle liste del proporzionale, vengono proposte dai territorio e, molto spesso, condivise dai vertici nazionali.

