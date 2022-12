LEGGE DI BILANCIO. ALLA CAMERA PARTITI GIA’ AL LAVORO, VOTO TRA IL 22 ED IL 23 DICEMBRE

E’ iniziata, in Parlamento, la corsa contro il tempo per l’approvazione entro la fine dell’anno della Legge di Bilancio. Quest’anno tocca, in prima battuta, alla Camera dei Deputati dove, il testo definitivo, dovrebbe essere approvato poche ore prima del Santo Natale.

Il testo è già all’esame della commissione Bilancio della Camera. Entro il 7 dicembre dovranno essere presentati gli emendamenti dai Gruppi parlamentari. Come sempre, ne sono attesi migliaia. Ma dopo pochi giorni scatterà una vera scrematura: domenica 11 dicembre dovranno essere indicati i cosiddetti “ritocchi segnalati” sui quali si giocherà la vera partita in Commissione: se non ci saranno ripensamenti dell’ultima ora, saranno circa 450 (più altri 27 per il gruppo Misto): 250 delle opposizioni (96 del Pd, 77 del M5S, 44 di Azione-Italia Viva e 34 ad Alleanza Verdi e sinistra italiana) e 200 della maggioranza (83 di FdI, 54 della Lega, 41 di FI e 22 di Noi moderati). Da giovedì 15 dicembre dovrebbero scattare le votazioni con l’obiettivo di concludere l’esame del provvedimento, in sede referente, tra domenica 18 dicembre e la mattina di lunedì 19 e farlo approdare in Aula il 20 dicembre. Se questa tabella di marcia sarà rispettata, l’ok della Camera dovrebbe arrivare tra il 22 e il 23 dicembre.