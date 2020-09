LEGGE ELETTORALE: IL GERMANICUM ARRIVA IN COMMISSIONE, ITALIA VIVA LASCIA I LAVORI

La Commissione Affari costituzionali ha adottato il Germanicum come testo base per la riforma elettorale. A favore Pd e M5s, astenuta Leu, mentre Iv e +Europa non hanno partecipato al voto. Il centrodestra ha abbandonato i lavori della Commissione subito prima del voto. Ora la Commissione dovrà decidere il termine per presentare gli emendamenti e aprire il confronto sui nodi aperti.

In commissione è andata in scenna anche una battaglia procedurale sulla scheda, della quale è stato presentato un facsimile. La Commissione ha sospeso per 20 minuti i lavori per consentire alle opposizioni di esaminare il facsimile della scheda. “La scheda è piena di errori – ha detto ai cronisti Francesco Paolo Sisto – per esempio non indica il numero massimo dei candidati del listino”.