NICOLA ZINGARETTI A VINCENZO DE LUCA: “COVID, HAI SALVATO LA CAMPANIA, SEI STATO UN GIGANTE””

Il Segretario Nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti cancella le polemiche del recente passato con Vincenzo De Luca (che aveva parlato di qualcuno che andando in giro per aperitivi si era beccato il Covid 19) e prova a mettere il cappello su una vittoria che, a tutti, pare scontata: quella del Presidente De Luca in Campania.

“Hai salvato la Campania dal Covid, sei stato un gigante”, ha dichiararo il Segretario Nazionale dal palco del Teatro Augusteo di Salerno, dove amministratori locali e dirigenti del Pd hanno ascoltato gli interventi di Zingaretti e di De Luca.

Zingaretti ha ribadito la necessità di unire le forze per fermare le destre, lanciando un appello tanto al Movimento 5 Stelle quanto al Partito Democratico.