REGIONALI 2020. LE PROPOSTE DI NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “ANNO BIANCO PER LE TASSE REGIONALI”

Da amministratore locale ha potuto verificare, di persona, quanto l’emergenza sanitaria, in breve, sia diventata, sui territori della Regione Campania, anche emergenza economica e sociale. Ecco allora la proposta che Nunzio Carpentieri, candidato al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia, lancia per il prossimo anno fiscale in Campania.

La pandemia ha messo in ginocchio un’economia già fragile. Ora c’è bisogno di ripartire.

Quattro proposte concrete per sostenere cittadini e imprese e far ripartire la Campania:

subito un anno bianco delle tasse: zero imposte e tasse regionali per il 2020 e taglio di almeno il 50% per il 2021;

annullamento del bollo auto per i prossimi 12 mesi;

reddito di emergenza per tutti i soggetti fuori dal mercato del lavoro;

pace edilizia per risolvere la questione dei condoni di necessità. Fatti non parole.

NOI SIAMO PRONTI A FARLO.