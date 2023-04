L’EX PARLAMENTARE PD TINO IANNUZZI TRA I NOMI PER LE CARICHE NEGLI ORGANI DI MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA

C’è anche il nome dell’ex parlamentare Tino Iannuzzi tra i papabili per l’incarico all’interno degli organi di Magistratura Amministrativa che il Parlamento dovrà, nei prossimi giorni, dopo un primo rinvio, eleggere. Si tratta di 12 incarichi che, secondo una prima intesa, verrebbero divisi tra la maggioranza di Governo (8) e le opposizioni (4). Il Partito Democratico di Elly Schlein, che lo stesso Iannuzzi ha sostenuto alle ultime Primarie del 26 Febbraio, ha anche il nome del politico salernitano nella rosa che potrebbe presentare per l’elezione. Iannuzzi, proprio nella giornata di ieri, è entrato, ufficialmente, a fare parte del Coordinamento Provinciale di Elly Schlein per Salerno, insieme ad Anna Petrone.

