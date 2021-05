LIBERA PORTONE DEL COMUNE BLOCCATO DA CATENE DI BICI: SINDACO INDAGATO

E’ davvero incredibile la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Antonio Del Giudice, Sindaco di Striano, costretto, in pieno lockdown, ogni domenica, a fare i conti con le pessime abitudini di un gruppo di immigrati che pensavano di usare il portone del Comune come parcheggio per le proprie bici. A denunciare quanto accaduto è il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

“Siamo al delirio. In piena pandemia degli immigrati residenti a Sarno si recavano in bicicletta a Striano e la domenica pomeriggio lasciavano le loro biciclette incatenate all’ingresso del municipio tanto da impedirne l’accesso ai propri Amministratori.”

Lo scrive il senatore di FDI Antonio Iannone.

“Il Sindaco Antonio Del Giudice, ottimo Amministratore ed uomo delle Istituzioni, provvedeva a rimuovere personalmente a tagliare le catene e a le biciclette ripristinando il decoro. Incredibilmente la Procura di Torre Annunziata ha indagato il Sindaco per una denuncia sporta da questi immigrati che se ne andavano a spasso usando il portone del comune come parcheggio privato. Mentre gli Italiani erano ristretti i signori immigrati facevano i loro porci comodi. Domani presenterò una interrogazione parlamentare perché non è possibile che si persegua chi difende lo Stato. Al Sindaco del Giudice e alla sua Amministrazione tutta la vicinanza di Fratelli d’Italia. “