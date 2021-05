ROCCO CASALINO ASSUNTO DAL GRUPPO M5S: COORDINERA’ LA COMUNICAZIONE DEI PARLAMENTARI

Dopo l’esperienza a Palazzo Chigi, al fianco di Giuseppe Conte, come suo Guru della Comunicazione, Rocco Casalino è pronto a rientrare nei palazzi della politica romana con un contratto che, a breve, gli verrà proposto dal Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle per coordinare l’attività di comunicazione di senatori e deputati pentastellati.A Rocco Casalino, in modo particolare, verrà riservata la competenza a scegliere le “comparsate” nelle trasmissioni TV, di cui già si era occupato in passato. Insieme a Casalino, altri due esperti di comunicazione del team di Giuseppe Conte, entreranno a fare del Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle.

