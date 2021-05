IL MINISTRO GELMINI ESCLUDE LA FIGURA DEL COVID MANAGER: “COSTI ECCESSIVI”

Dal 15 di giugno – ha detto in un altro passaggio – ci si può sposare, non è stato possibile anticipare ancora, ma da luglio previsto inizialmente è stato anticipato. Non ci sarà il Covid manager, era un costo eccessivo, ci fidiamo, sappiamo che il rispetto delle regole c’è nella stragrande maggioranza dei casi, con distanziamento e numero ospiti proporzionato al luogo”. “Il green pass ci sarà anche per i matrimoni”.

“Oggi abbiamo 10 milioni di persone già vaccinate, altri 10 milioni con almeno una dose. Non è ancora come in Gran Bretagna, ma ci stiamo avvicinando”, ha detto la Gelmini. “L’ordine militare del generale Figliuolo è stato decisivo, ogni tanto striglia tutti, ma così abbiamo ottenuto questi risultati”. “Ci sono 21 sistemi sanitari regionali e diverse velocità, la scelta del governo è stata di dare regole uguali per tutti, per questo ha avuto successo il piano vaccinale, dando priorità alle persone più fragili”, ha aggiunto Gelmini.