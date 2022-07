L’INDISCRETO. CALENDA HA PRONTO UNA CANDIDATURA A ROMA PER MARA CARFAGNA

Non c’è Salerno e neppure la Campania nel futuro elettorale di Mara Carfagna che, proprio ieri, ha ufficializzato la sua adesione ad Azione di Carlo Calenda: per l’attuale Ministro del Sud è già pronta una candidatura alla Camera nel listino proporzionale in uno delle tante circoscrizioni che comprendono la città di Roma, dove è nettamente piu’ alto il consenso per Azione. Nessun collegio a rischio, nessuna candidatura pericolosa ma un comodo capolistato nella Capitale per l’ex esponente di Forza Italia che, insieme ai Ministro Gelmini e Brunetta, ha lasciato il partito di Silvio Berlusconi. Da verificare, invece, il futuro elettorale degli altri due parlamentari che hanno seguito Mara Carfagna: Rossella Sessa e Gigi Casciello.

