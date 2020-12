L’INDISCRETO DI AGENDA POLITICA. COMUNALI A SALERNO, C’E’ ANCHE ROBERTO DE LUCA

In silenzio, almeno nelle intenzioni, il neo papa’ Roberto De Luca starebbe preparando un clamoroso ritorno sul panorama della politica cittadina a Salerno con una candidatura in lista per le prossime elezioni comunali. Un progetto politico che riparte dal basso, da una legittimazione elettorale e popolare, per poi tornare a scalare le postazioni delle istituzioni, dal Comune di Salerno a chissà cosa. Una notizia che, almeno per i prossimi due mesi, difficilmente troverà conferma anche perchè la presenza in lista di Roberto De Luca potrebbe scoraggiare, e non poco, gli altri candidati. Il progetto, pero’, sta iniziando a muovere i primi passi e va nella direzione di una candidatura in lista per le prossime elezioni comunali del 2021 a Salerno.

