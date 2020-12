L’INDISCRETO DI AGENDAPOLITICA. SALERNO, C’E’ IL PIANO B: LUCIANO AL POSTO DI NAPOLI

Lo si dice a denti stretti, perchè, almeno per il momento, non si vede il bisogno di fare ricorso al Piano B ma, al secondo Piano di Palazzo di Città a Salerno, l’ipotesi di un coinvolgimento diretto del Segretario Provinciale del Pd Vincenzo Luciano esiste. Eccome. Vincenzo Napoli che rinuncia alla candidatura a sindaco ? Tutto puo’ accadere nei prossimi mesi ed allora meglio avere pronto, anzi prontissimo, il Piano B per affrontare, in sicurezza, la prossima tornata elettorale per le Comunali 2021 a Salerno. Da capostaff a sindaco ? C’è un precedente e riguarda proprio l’attuale primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli, chiamato, nel 2015, dopo la pronuncia della sentenza di sospensione, a prendere il posto dell’allora Sindaco Vincenzo De Luca. E’ solo un’ipotesi, sia ben chiaro ma spesso il Piano B è utile averlo pronto. Anzi, prontissimo.

