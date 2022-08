L’INDISCRETO. STRIANESE E LA SUA CANDIDATURA SFUMATA ALL’ULTIMO MINUTO

C’era anche il nome di Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di San Valentino Torio, tra i papabili per una candidatura all’interno delle liste del Partito Democratico per le elezioni del 25 Settembre: fino all’ultimo secondo utile per le sue dimissioni dalla carica di Presidente, il suo nome era sul taccuino dei vertici provinciali del Pd di Salerno ma, alla fine, si è preferito evitare di aprire un ulteriore fronte politico interno, perchè sarebbero stati in tanti a chiedere, per le Provinciali di fine anno, di poter prendere il posto di Strianese.

In caso di dimissioni, al suo posto, come reggente fino alle elezioni, ci sarebbe stato l’attuale Vice Presidente Giovanni Guzzo. Una circostanza ben valutata dai vertici del Pd, fino alla scelta definitiva: lasciare Strianese alla guida di Palazzo Sant’Agostino, garantendogli la ricandidatura come uomo del Partito Democratico alle prossime elezioni Provinciali.