ERNESTO SICA AL LAVORO PER L’UDC MA PUNTA AD UN COLLEGIO UNINOMINALE

Ernesto Sica c’è. L’ex Sindaco di Pontecagnano Faiano, anche se in maniera molto riservata, sta lavorando per l’Udc in questa fase di campagna elettorale per le Politiche del 25 Settembre ma non ha abbandonato l’idea di potersi candidare, direttamente, in un collegio uninominale. Tutto dipende dai rapporti tra Berlusconi e Cesa, ma anche dalla disponibilità del neo commissario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello ad accogliere Sica tra i nomi proposti da Forza Italia. Qualcosa, alla fine, Ernesto se la inventerà: dopo aver fatto il Consigliere Comunale, il Sindaco, il Consigliere Provinciale, l’assessore Provinciale, il consigliere e l’assessore regionale al suo personale palmares manca l’ingresso in Parlamento.

