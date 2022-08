LEGA. TUTTE LE CANDIDATURE PER LE POLITICHE NELLE MANI DEL COORDINATORE GRANT

Tutto nelle mani di Valentino Grant: il coordinatore regionale della Lega in Campania, entro mercoledi’, riceverà le disponibilità ad una candidatura per le prossime elezioni politiche, provenienti da tutto il territorio campano. Solo a quel punto potrà valutare le migliori candidature, insieme ai vertici nazionali del partito, Salvini in prima fila, per decidere i nomi da inserire nei collegi uninominali che spetteranno alla Lega e, via via, per la composizione delle liste da presentare sul proporzionale.

La Lega, in Campania, parte dai due uscenti Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa che puntano ad ottenere una ricandidatura dopo il successo ottenuto nel 2018. Cantalamessa, napoletano Doc, fu eletto nel proporzionale della Provincia di Salerno, grazie ad un ripescaggio ottenuto come miglior resto.