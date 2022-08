NERVOSISMO NEL PD: AVELLINO RIVENDICA UN RUOLO NEL PROPORZIONALE

C’è aria di maretta all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno dove, dopo la raccolta delle disponibilità ad una candidatura per le politiche del 25 settembre, si apre un nuovo fronte: quello della Provincia di Avellino. Dall’Irpinia, infatti, viene chiesto un posto “utile” all’interno della lista per il Proporzionale, guidata dal capolista Piero De Luca: dalla Provincia di Salerno, in parole semplici, chiedono che il secondo nome, quello di una donna, spetti al territorio della Provincia di Avellino. Il ballottaggio si limita a due nomi: dentro la parlamentare in carica Eva Avossa – la cui candidatura sul maggioritaria è stata scartata – oppure l’ex Presidente del Consiglio Regionale Rosetta D’Amelio – una deluchiana doc. Malumori e mal di pancia sono pronti ad esplodere proprio alla vigilia della fase piu’ complicata di tutta la campagna elettorale: quella per la chiusura ed il deposito delle liste che dovrà avvenire entro le ore 20:00 del prossimo 22 Agosto.

