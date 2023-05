“Le amministrative non sono le politiche. I cittadini votano i sindaci che considerano più credibili. Però una cosa è certa: il Pd di Elly Schlein non funziona. Non lo vedono arrivare nemmeno gli elettori. Peccato per quelle città in cui per arroganza il Pd non ha voluto fare l’accordo, come a Siena.”

E’ questo il sarcastico commento della senatrice Raffaela Paita di Italia Viva, all’esito del ballottaggio nei comuni chiamati al voto.