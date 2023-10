LO SCERIFFO VINCENZO DE LUCA DIVENTA IL PROTAGONISTA DI UN FUMETTO

Dalla matita pungente di Daniele De Crescenzo, nasce un albo a fumetti satirico, unico nel suo genere, il cui protagonista è liberamente ispirato a un personaggio politico italiano: lo storico ex sindaco di Salerno, ormai noto alle cronache nazionali, Vincenzo De Luca.

Continua l’avventura di Coltura Edizioni, il marchio editoriale nato dall’iniziativa della Coltura ETS e dai soci fondatori, Stefano Ferrara e Marco Giordano. Dopo una prima edizione sperimentale che ha riscosso un grande successo in territorio salernitano, Il Paladino cambia veste con la nuova edizione arricchita e finalmente

distribuita in tutta Italia.

Tra simpatiche gag e scene paradossali, qualche risata potrebbe lasciare il posto a quel «retrogusto amaro»

accompagnato da un dubbio: forse la realtà sta superando la finzione e la stessa satira. Il Paladino non è quindi solo la caricatura di un singolo personaggio, bensì del rapporto che ormai si è instaurato tra eletti ed elettori, tra rappresentanti e rappresentati. Lo «Sceriffismo» è ormai diffuso in questo nuovo «Far West» politico, in cui sembra contare chi la spara più grossa e ha la risposta pronta nel cinturone. È un «gioco allo specchio» in

cui ci sono più «Paladini»: personaggi pubblici in cerca di autori, ma soprattutto di voti e consenso; il consenso radicato tra gli istinti più viscerali di quei cittadini che sono alla ricerca ossessiva di questi personaggi.