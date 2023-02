L’OPPOSIZIONE CHE UNISCE. LUNEDI’ 13 FEBBRAIO A SALERNO AVS CON NICOLA FRATOIANNI

La maggioranza di destra divide il Paese: tra nord e sud con l’Autonomia differenziata, tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con la Flat Tax, tra poveri e poverissimi con il taglio del Reddito di Cittadinanza, tra “buonisti” e “patrioti” con le politiche per i migranti, tra precari e cosiddetti “garantiti” con le politiche per il lavoro. Lo fanno perché è nella loro cultura e perché è l’unico modo di distogliere l’attenzione dai veri problemi di tutti i giorni.

Il nostro compito, invece, è unire.

Unire nella società e nelle istituzioni, per costruire un’alternativa a questa destra estrema, per dare alll’Italia una prospettiva democratica e progressista. L’Alleanza Verdi e Sinistra ha svolto questo ruolo prima e dopo le elezioni politiche. Purtroppo per il voto di settembre non è stato possibile superare gli interessi di parte. In occasione delle elezioni regionali ci siamo riusciti solo in Lombardia. Molti sono però i segnali di unità che vengono quotidianamente dai lavori parlamentari. Ne parleremo con Nicola Fratoianni e Luana Zanella lunedì, a partire dalle ore 17:00, nel salone di rappresentanza della Provincia di Salerno. Daranno il loro contributo: Franco Mari, Dario Barbirotti, Franco Tavella, Andrea De Simone, Mirella Milite e Anselmo Botte. L’incontro sarà presieduto da Grazia Montoro e Fiorella Zabatta.