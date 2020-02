LUCA CASCONE: “AREE INTERNE E VIVIBILITA’, L’IMPEGNO DELLA REGIONE CAMPANIA”

Il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, questa mattina ad Acerno, ha preso parte ad un incontro, promosso da Alpaa Campania, per affrontare il tema delle aree interne e della vivibilità dei piccoli centri del territorio. All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Acerno Massimiliano Cuozzo, il Presidente Parco Monti Picentini Fabio Guerriero, il Presidente Alpaa Campania Aniello Vece, il consigliere regionale Maurizio Petracca ed il Presidente Alpaa Nazionale Giuseppe Carotenuto.

“Questa mattina ad Acerno in compagnia degli amici dell’ ALPAA CAMPANIA abbiamo discusso delle problematiche delle aree interne evidenziando l’importanza di migliorare la viabilità.” E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale Luca Cascone.

La regione Campania oltre ai 650milioni già investiti per le strade comunali non farà mancare ulteriori risorse