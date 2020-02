EBOLI. IL CONSIGLIERE GIUSEPPE LA BROCCA ADERISCE A CAMBIAMO CON TOTI: E’ IL NUOVO COORDINATORE

Il consigliere comunale di Eboli Giuseppe La Brocca, al quale il sindaco Massimo Cariello ha affidato la delega alla Sicurezza, ha annunciato la sua adesione a CAMBIAMO, diventando anche il Coordinatore Cittadino del Comitato promotore del movimento di Giovanni Toti. Un altro consigliere comunale in carica, dopo Bruno Ruotolo di Roscigno, entra a far parte della nuova classe dirigente di CAMBIAMO sul territorio della Provincia di Salerno: “siamo diventati in poche settimane”, sottolinea il Coordinatore Provinciale Luigi Cerruti, “il baricentro della politica di tutto il centro destra con tantissimi amministratori locali e semplici cittadini che, volendo rimanere nell’ambito della coalizione di centro destra, stanno scegliendo, liberamente e con entusiasmo, di aderire a Cambiamo”. La adesione di La Brocca lascia intendere anche un impegno diretto per le prossime elezioni comunali di Eboli dove il partito di Giovanni Toti sarà presente con una sua lista.

Share on: WhatsApp