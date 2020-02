ZINGARETTI GELA DE LUCA: VUOLE L’ACCORDO CON IL MOVIMENTO 5 STELLE

Dalla segreteria nazionale del Partito Democratico arriva una frenata sul nome di De Luca come candidato alle prossime elezioni regionali: come riportato dal quotidiano IL MATTINO il Segretario Nazionale Nicola Zingaretti intende riaprire un dialogo con il Movimento 5 Stelle (in Campania) e con Italia Viva (in Puglia).

Stop, almeno per il momento, alle fughe in avanti anche se per la prossima settimana a Napoli è convocata la Direzione Regionale del Partito Democratico proprio per ufficializzare la candidatura di De Luca alle prossime elezioni regionali. In tutto questo anche la situazione poco chiara a livello governativo che ha indotto Zingaretti a riaprire un tavolo di trattative con gli alleati del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva che, rispettivamente, in Campania ed in Puglia hanno presentato candidature alle Regionali autonome rispetto al Partito Democratico, mandando in frantumi il quadro delle alleanze governative.