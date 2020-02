SCAFATI. MARCO CUCURACHI: “VICENDA STADIO, L’AMMINISTRAZIONE FACCIA CHIAREZZA”

“La vicenda dello stadio comunale di Scafati ha assunto caratteri surreali e preoccupanti tra chiusura, apertura, di nuovo chiusura, rimbalzo di responsabilità, perizie più o meno legittime, dichiarazioni roboanti e poi smentite, comportamenti ondivaghi del Presidente della Commissione Sport, poca incisività dell’assessore al ramo e per finire accuse ai tifosi della Scafatese. Insomma il classico gioco della politica di basso livello, che invoca le responsabilità degli altri, dei predecessori ma si sottrae alle proprie, creando, ad arte confusione.” Lo denuncia Marco Cucurachi, ex consigliere comunale di Scafati.

Per queati motivi la nostra Consigliera Liliana Acanfora ieri in Commissione Sport ha chiesto tutti gli atti relativi al procedimento per verificare eventuali ipotesi di responsabilità da sottoporre alle competenti autorità. Perché si accusano i tifosi, che per definizione sono esuberanti e vivaci, quando vi sono delle mancanze istituzionali gravi? Perché i Dirigenti dicono e non dicono? Peccato che la Commissione Garanzia non è ancora funzionante e non può svolgere le funzioni, perché da tre mesi non riescono a trovare la quadra sul nome del Presidente, altrimenti sarebbe stato il luogo istitituzionale ideale per fare chiarezza e verificare la correttezza dei comportamenti assunti a vario titolo in questa triste vicenda. #laltrascafati