CAMBIAMO ARRIVA ANCHE A CASTELLABATE: PATRIZIA FERRARA E’ IL COORDINATORE

La famiglia, del partito politico CAMBIAMO CON Toti si allarga ancora. È stato costituito oggi il comitato promotore presso il comune di Castellabate (Sa), uno dei borghi medievali più belli d Italia. Il coordinamento è stato affidato all’ avvocato Patrizia Ferrara, da anni impegnata politicamente e coerentemente vicina al l’ideologia di centro_destra.

Anche a Castellabate la coordinatrice sarà coadiuvata da responsabile del partito per l alto Cilento e fascia costiera avvocato Ardizio Ignazio e dal coordinatore provinciale Luigi Cerruti. Il partito, come più volte indicato rivolge la sua azione politica ai cittadini che si rispecchiano in un ideologia moderata di centro destra, aprendo la propria porta a tutti coloro che intendono fare politica per il bene del proprio territorio ed anche a coloro che non hanno trovato le giuste risposte in altri movimenti politici. La nuova coordinatrice dichiara che”Il nuovo partito è delineato da ruoli molto chiari al suo interno ed è fortissimo lo spirito di squadra, requisito necessario di un’espressione partitica di carattere democratico. Rappresenterà una alternativa, soprattutto al malgoverno della sinistra che in oltre 20 anni enormi danni ha compiuto e di più gravi potrebbe creare se avesse in futuro la possibilità di governare. Il coordinatore provinciale Luigi Cerruti “Auguriamo al nuovo coordinatore di Castellabate un ottimo e proficuo lavoro. Ad maiora Patrizia Ferrara.”