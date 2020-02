L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DI FRATELLI D’ITALIA: ECCO TUTTI I NOMI DEI POSSIBILI CANDIDATI PER LE REGIONALI 2020

C’era grande attesa, questa mattina a Salerno, per la riunione dell’Assemblea Provinciale di Fratelli d’Italia, in programma all’Hotel Mediterranea, convocata dai vertici provinciali del partito di Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni regionali. Sul tavolo del Coordinamento Provinciale, al termine della riunione, sono giunte numerose disponbilità ad una candidatura, con un numero superiore a quello previsto di 9 nominativi. Ecco di chi si tratta.

Hanno confermato la propria disponibilità ad una candidatura per le Regionali gli attuali Coordinatori Provinciali del partito Imma Vietri ed Ugo Tozzi i quali, in caso di inserimento in lista, rassegneranno le dimissioni dall’incarico di partito.

C’è il nome dell’attuale Sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Nunzio Carpentieri, come anche quello di un altro primo cittadino, quello di Santa Marina Giovanni Fortunato. Al posto di Gambino, invece, ci sarà un nome femminile proveniente dall’agro.

Ha confermato la propria disponibilità ad affrontare la prossima campagna elettorale anche l’ex consigliere provinciale Antonio Anastasio di Pontecagnano Faiano.

Dal Nord della Provincia arrivano i nomi di Pasquale D’Acunzi, Giuseppe Fabbricatore, Mario Santocchio e Renato Aliberti mentre dalla parte meridionale ci sono quelli di Elvira Serra di Agropoli, Michele Pizza, Donato Gallotta e Franco Bellomo.