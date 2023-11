LUCA CASCONE: “AVVIATO ANCHE CANTIERE PER METROPOLITANA FINO AD AEROPORTO”

Il Consigliere Regionale Luca Cascone, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti, conferma la scelta della Regione Campania di stringere i tempi per l’apertura ai voli di linea dell’aeroporto di Salerno. Infatt, arrivano, importanti novità anche per il settore dei collegamenti con lo scalo.

«Anche il cantiere per l’allungamento della metropolitana è avviato, è stato affidato e si stanno definendo alcune questioni legate ovviamente agli espropri e si procederà al prolungamento proprio fino all’aeroporto, uno dei pochi scali in Italia che avrà la metropolitana a non più di cento metri dalla pista», ha sottolineato – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online ha dichiarato Luca Cascone, presidente della commissione Trasporti della Regione Campania .