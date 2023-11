DE LUCA, MARCATURA A UOMO SU SANGIULIANO: IL CASO DEL DUOMO DI SALERNO

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha deciso di adottare una marcatura ad uomo nei confronti del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Fiutando che lo stesso Sangiuliano potrebbe essere un competitor in vista delle prossime elezioni Regionali, il Governatore della Campania sta provando a giocare di anticipo rispetto alle iniziative che il Ministero della Cultura ha intenzione di intraprendere sul territorio regionale. L’ultimo caso è quello del Duomo di Salerno per il quale il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato di voler inserire in Finanziaria un apposito capitolo di spesa per i lavori di restauro del Campanile e del Quadriportico. E’ bastato l’annuncio per mettere in moto gli uffici della Regione Campania: e cosi’, nel corso dell’ultima seduta della Giunta Regionale, è stata approvata una delibera che finanzia, con oltre 1 milione di euro, gli interventi per i quali il Ministro Sangiuliano aveva preannunciato l’impegno da parte del Governo. E se non è marcatura ad uomo questa.

