LUCA CASCONE: “GRANDE GIOIA PER IL NUOVO POLO ONCOLOGICO DI PAGANI”

“È una gioia particolare vedere concretizzarsi a Pagani il Polo integrato Oncologico, stimolato nel 2016 da una raccolta firme di un comitato cittadino, per sensibilizzare la Regione e l’Asl sulla necessità di consentire ai degenti di completare qui il ciclo di cure e sollevare quanti già sopportano il peso di patologie così importanti dallo stress di lunghi spostamenti per sottoporsi alla radioterapia.” E’ quanto dichiara il consigliere regionale Luca Cascone.

Grazie all’impegno mantenuto dal presidente De Luca e allo sblocco del Commissariamento della sanità, sono state stanziate le risorse necessarie per realizzare un legittimo desiderio dei cittadini. Un risultato importante non solo per la città di Pagani ma per tutto l’Agro a cui in Regione abbiamo riservato grandissima attenzione su diversi fronti, dalle infrastrutture ai trasporti, per migliorare la vivibilità del territorio”.