FORZA ITALIA. COSTABILE SPINELLI PRONTO PER LE REGIONALI 2020

Manca poco, forse giorni, ma oramai la decisione pare presa: Costabile Spinelli, Sindaco di Castellabate, già candidato alle Politiche 2018 con Forza Italia nel Collegio Senatoriale Uninominale, sarà candidato per le Regionali 2020 con il partito di Silvio Berlusconi. Il primo cittadino del noto centro del Cilento, nei prossimi giorni, dovrà avviare anche le procedure necessarie per rimuovere la causa di incandidabilità ovvero la sua carica di Sindaco: dimissioni anticipate o dichiarazione di decadenza con reggenza, fino alla prossima tornata elettorale, dell’attuale Vice Sindaco ? Questo è ancora da decidere ma Spinelli, anche se non ha ancora ufficializzato la sua scelta, pare determinato ad affrontare la prossima tornata elettorale per le regionali in Campania.

