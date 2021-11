LUCA CASCONE: “IL GOVERNO APPROVI REGOLE ATTUATIVE PER I FONDI DEL PNRR”

Tanti i progetti pronti con idee concrete che la Regione Campania ha presentato, ottenendo risorse importanti quali 500 milioni per la portualità e circa 140 milioni sulle ZES su cui, dal punto di vista infrastrutturale, ci siamo concentrati particolarmente, puntando a far convergere la logistica su ferro e quella su gomma.”

Come ho evidenziato al Ministro Giovannini nel corso del Convegno odierno su “Infrastrutture e PNRR – Prospettive per la Regione Campania. Un fattore di sviluppo per colmare il divario Nord-Sud”, stiamo correndo tanto ma rischiamo di andare incontro a un corto circuito perché se da un lato facciamo i decreti dall’altro non esistono ancora le regole di finanziamento. Il che significa che ci ritroviamo a non sapere le percentuali della spesa generale di un quadro economico e, di conseguenza, a non poterli trasferire poi al soggetto attuatore.

Un’altra riflessione merita il tema della transizione ecologica. Vogliamo fare anche qui la nostra parte, programmando un ricambio del parco rotabile con autobus elettrici, ma dobbiamo essere certi della capacità di produrne a sufficienza in Italia. Inoltre, è necessario prevedere la defiscalizzazione del costo dell’energia elettrica per le aziende di trasporto, altrimenti rischiamo che l’uso dei mezzi elettrici mettano a serio rischio la tenuta delle aziende stesse.

Altro empasse riguarda i treni all’idrogeno, che la Regione Campania era già pronta ad acquistare salvo poi scoprire che non possono circolare nelle aree urbane e non sappiamo se le regole autorizzative per metterli in esercizio cambieranno.

Sul modello complessivo che stiamo adottando per mettere a terra queste risorse dobbiamo assolutamente stabilire subito a livello centrale tutte le regole per attuare presto e bene il Piano.