PROVINCIALI 2021. LAMBIASE (M5S), DA CAPOGRUPPO A SALERNO A CANDIDATO DI PUNTA A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Veloce la politica, anzi, spesso, velocissima e cosi’ per Catello Lambiase, nell’arco di pochi mesi, si sono spalancate le porte delle Istituzioni: prima candidato al Consiglio Comunale di Salerno nelle elezioni del 3 e 4 Ottobre con il Movimento 5 Stelle, poi l’elezione, dopo la scelta come Capogruppo del M5S ed, infine, la candidatura al Consiglio Provinciale di Salerno, come nome di punta di tutto il Movimento in Provincia di Salerno.

Una carriera politica velocissima con tanti impegni istituzionali e politici, anche per rappresentare, in una fase molto delicata, il Movimento 5 Stelle in tutta la Provincia. Adesso c’è la sfida per le Provinciali, con un voto che si raccoglie non tra gli elettori ma all’interno del mondo della politica e dei consigli comunali.

Una nuova avventura per Catello Lambiase e per tutto il Movimento 5 Stelle.