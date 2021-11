SALERNO. SOLO 1 CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA ALLE PROVINCIALI, I VOTI DETERMINANTI DEGLI ALTRI

Su 22 consiglieri di maggioranza al Comune di Salerno solo uno è stato candidato alle prossime elezioni provinciali: si tratta di Felice Santoro, già consigliere provinciale di Campania Libera, in campo con la stessa lista per le prossime elezioni del 18 Dicembre. Tutti gli altri 21 piu’ il Sindaco Napoli hanno deciso di restare a guardare ma di essere determinanti, con i propri voti, per l’elezione dei consiglieri provinciali: il voto ponderale, infatti, attribuisce ad ogni consigliere comunale di Salerno un peso specifico importante; inoltre il Comune di Salerno fa seggio a parte rispetto agli altri comuni e, quindi, la verifica dei voti sarà molto piu’ agevole e semplice. E’ probabile che ad ogni consigliere comunale dei Progressisti, di Campania Libera e di Salerno per i Giovani, venga data una consegna precisa per il voto del prossimo 18 Dicembre: in questo modo i vertici del Pd potranno verificare la lealtà rispetto agli impegni assunti ma anche determinare l’elezione, all’interno delle liste di maggioranza, di questo o di quel candidato alla carica di Consigliere Provinciale.

