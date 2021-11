MOVIMENTO 5 STELLE: OGGI ON LINE LA DECISIONE SUI FONDI DEL 2 PER MILLE

Oggi gli iscritti del Movimento 5 Stelle saranno chiamati ad un voto molto delicato, almeno per le caratteristiche del M5S: si tratterà di autorizzare i vertici del partito ad accedere o meno ai fondi del 2 per 1000 ovvero le premialità economiche che arrivano dalle dichiarazione dei redditi di cittadini ed imprese.Un voto molto sentito tra gli iscritti, la cui maggioranza, da sempre, considera un delitto l’accesso ai fondi pubblici per il funzionamento del partito. Oggi si decide anche sull’associazione alla quale destinare gli oltre 4 milioni di euro, frutto delle restituzioni dei parlamentari rispetto alle indennità percepite. E’ stato, invece, rinviato il voto, sempre on line, per eleggere i responsabili di alcuni dipartimenti organizzativi e politici del Movimento 5 Stelle, dopo la riorganizzazione del partito voluta da Giuseppe Conte.

