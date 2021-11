CAVA DE’ TIRRENI. IL PD CONFERMA MASSIMILIANO DE ROSA SEGRETARIO CITTADINO

Domenica 28 novembre si è tenuto, presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il congresso cittadino del Partito Democratico.

“La discussione, l’interazione, il confronto sono tratti distintivi della nostra comunità, fanno parte della nostra storia e del nostro dna. Non è (ancora) un ritorno alla normalità, per evitare assembramenti abbiamo dovuto restringere la partecipazione ai soli iscritti, ma comunicheremo al resto della comunità di quanto discusso in una prossima conferenza stampa. L’assemblea, all’unanimità, ha voluto concedermi l’onore di esser riconfermato Segretario cittadino. È per me un orgoglio: la sezione di Cava de’ Tirreni è una delle realtà più importanti del Partito Democratico in Campania. Ha saputo conquistare in questi anni la fiducia dei cittadini cavesi ed imporsi come partito di riferimento locale. Poter dare il mio contributo, addirittura come figura apicale cittadina, è per me un onore che mi investe di una grande responsabilità. Ho dato il massimo nello scorso mandato, proverò a fare lo stesso nei prossimi anni. Ho a cuore questo partito, amo la mia Città. “

Lo scrive Massimiliano De Rosa, Segretario uscente del Pd di Cava de’ Tirreni.

In questa sfida so di non essere solo: con orgoglio posso affermare che in questi anni il coordinamento uscente ha assiduamente lavorato alla creazione di un gruppo cittadino coeso e armonioso, capace di vincere insieme la sfida elettorale e di essere di supporto, soprattutto, al contrasto alla pandemia. A loro si uniranno nuovi validi elementi che apporteranno competenze, capacità, idee, per rendere la squadra del Partito Democratico sempre più completa e pronta ad essere di servizio e guida alla comunità. Quello che avremo da dicembre sarà un partito ancora più forte, ancora più motivato, ancora più equipaggiato ad affrontare le nuove sfide che il contesto locale e nazionale ci pone davanti. Unità, motivazione, competenza, spirito di sacrificio sono i pilastri che hanno retto il partito democratico in questi anni e che continueranno a farlo nei prossimi.

Abbiamo raggiunto insieme importanti risultati, la strada è tracciata, ma non dobbiamo fermarci.

Sempre e solo per il bene del PD e per amore di Cava.