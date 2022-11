LUCA CASCONE: “TERMINATI LAVORI PER COLLEGAMENTO CON AEROPORTO COSTA D’AMALFI”

Sono terminati i lavori di collegamento fra Tangenziale di Salerno e Aeroporto Costa d’Amalfi – Capaccio, 1° lotto, in via dell’Olmo. L’obiettivo dell’intervento era rendere uniforme l’esistente viabilità di collegamento tra la SP 417 “Aversana”, l’ingresso dell’Aeroporto “Costa d’Amalfi” e la SS 18 (Bellizzi).

Lo scrive il Consigliere Regionale Luca Cascone, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti.

Un intervento, realizzato dalla Provincia di Salerno con i finanziamenti messi a disposizione dalla @RegioneCampania (importo complessivo € 2.574.270,79), fondamentale per un migliore collegamento fra Litoranea, Aversana e la SS 18 e per l’accesso diretto allo scalo aeroportuale in via di espansione, come abbiamo evidenziato nel corso di un incontro con la stampa questa mattina.