Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ospite di una trasmissione in onda nel pomeriggio su Rai Uno, ha commentato la vicenda che vede protagonista il Presidente della Campania De Luca per l’acquisto di dosi del vaccino russo Sputnik.

“De Luca ha a cuore la salute della popolazione campana”, ha sottolineato Zaia, “ma se ha anche ringraziato il ruolo dell’Ambasciatore lo Stato, e quindi il Governo, non puo’ non sapere e non conoscere la procedura in corso”.