IL RETROSCENA. BOCCIA FA DA PONTIERE TRA LETTA E DE LUCA: PIERO SARA’ UNO DEI DUE VICE CAPIGRUPPO PD

L’incontro è avvenuto, la scorsa settimana, al termine di una conferenza stampa nella sede Provinciale del Partito Democratico, con l’ex Ministro Francesco Boccia, uomo di fiducia di Enrico Letta, inviato a Salerno, nel covo dei “deluchiani”, come ambasciatore, con in mano un ramoscello d’ulivo, per fare pace. Una tregua che passa attraverso gesti concreti: a cominciare da quello di nominare come uno dei due Vice Capigruppo del Pd alla Camera proprio Piero De Luca. Un atto di valore politico, anche perchè i Vice Capigruppo acquisiscono d’ufficio il diritto alla ricandidatura: e questa volta le liste, nel 2022 o nel 2023, le scriverà direttamente il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta. La nomina dovrebbe arrivare nelle prossime ore: Piero De Luca andrà in quota “maggioranza”, quella parte del PD che ha risposto positivamente all’appello del Segretario Letta, sostenendo la candidatura vincente di Debora Serracchiani.

