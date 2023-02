M5S, APPROVATO IL NUOVO CODICE ETICO: CONTE PRESIDENTISSIMO, STOP RENDICONTI E CONTRIBUTI AL PARTITO

Gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno approvato, nel corso di un voto on line, alcune modifiche al Codice Etico che prevedono alcune novità nella gestione del partito.

In primo luogo, dallo statuto, è stato eliminato il Comitato Direttivo – che era organo collegiale – adesso sostituito dal Presidente (Giuseppe Conte) che, di fatto, in maniera autonoma, potrà prendere ogni decisione che riguarda la vita – ed anche le alleanze – del Movimento 5 Stelle.

Scompare l’obbligo della rendicontazione per le spese sostenute dai parlamentari che, da oggi, avranno “solo” l’obbligo di versano 2.000 euro al mese al partito e 500 in beneficienza. Il fondo servirà a sostenere le spese vive del M5S: dall’affitto delle sedi al pagamento degli stipendi per i dipendenti.

Un sistema di finanziamento che, adesso, è sempre piu’ simile a quello adottato da tutti gli altri partiti che si trovano in Parlamento.