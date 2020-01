M5S, IN CAMPANIA 6 FACILITATORI: 3 SONO SALERNITANI. ECCO TUTTI I NOMI

Proprio il giorno delle dimissioni di Di Maio coincide con la presentazione a Roma del team di facilitatori regionali, che vede in Campania un exploit di Salernitani, oltre alla portavoce di Mercato San Severino Annalucia Grimaldi, due attivisti considerati storici, ma meno noti al pubblico, Luca Di Giuseppe e Alessandra Petrosino.

Infatti sono 3 su 6 i Facilitatori salernitani, Il giovane 22 enne Luca Di Giuseppe, il consigliere comunale di Mercato San Severino Annalucia Grimaldi e l’avvocato Alessandra Petrosino. Di Giuseppe dovrà provvedere ai rapporti esterni del Movimento Cinque Stelle, insieme alla napoletana Marì Muscarà oggi consigliera alla Regione Campania, La coppia Petrosino/Grimaldi invece si occuperà della formazione e dell’accoglienza di tutti i “Nuovi” attivisti pentastellati della Campania. Facilitatori “interni”, pronti a dirimere le tante questioni interne legate all’attivismo e alla certificazione di liste alle comunali saranno Agostino Santillo, Senatore di Caserta e il giovane deputato di San Paolo bel Sito Luigi Iovino, che, tra l’altro è noto agli ambienti degli attivisti salernitani in quanto Studente in Unisa. Scrive Annalucia Grimaldi sulla sua pagina Facebook, più che emozionata: “Non ci sono parole per descrivere la riconoscenza e la gratitudine a tutti gli attivisti che mi hanno manifestato vicinanza, sostegno e soprattutto fiducia, una parola che spesso non si usa più nei confronti di chi fa politica, ma che tanti stanno riscoprendo…non vi deluderò e darò il massimo per ricambiarla.” Alessandra Petrosino, futura compagna nel team formazione con la Grimaldi, “ho tanta voglia di fare, mi godo una notte di riposo e poi pronta a iniziare questo percorso bellissimo insieme a tutti quanti. Sperando che sia un nuovo inizio e sperando di non deludere tutti coloro i quali mi hanno dato fiducia“. Ancora più emozionato il giovane Luca di Giuseppe, Studente universitario a Salerno “Vorrei stringervi uno ad uno, non riesco a descrivervi le emozioni che sto provando. Mi sento soltanto di promettervi che ci sarò. Dobbiamo raccogliere vertenze, problemi e idee. Dal basso. Dai quartieri. Non sarà un’avventura personale: sarà un’avventura collettiva. Un percorso che intendo condividere con tutti coloro che vorranno metterci la faccia, ma soprattutto il cuore. Perché penso che questa sia l’essenza del fare politica. Quella bella, quella con la P maiuscola, quella che è servizio per il cittadino e nessun altro. Da domani si comincia”, Le prime indiscrezioni ci parlano di facilitatori pienamente soddisfatti del loro incontro a Roma, che li ha iniziati al mondo del movimento capitolino. Il prossimo appuntamento con la formazione il 1 Febbraio.

di Davide Gatto