M5S, ROBERTO FICO CONTRADDICE GIUSEPPE CONTE: “NOI SIAMO CONTRARI AL TERZO MANDATO”

Giuseppe Conte apre a De Luca, Roberto Fico chiude la porta di un possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle in Campania e l’attuale Governatore. Nel corso di una iniziativa del M5S che si è tenuta a Fuorigrotta, l’ex Presidente della Camera dei Deputati – che ha, già, annunciato di non voler correre per le prossime Europee del 2024 – ha ribadito la contrarietà del partito in Campania ad una ipotesi di terzo mandato per De Luca e, dunque, ad una alleanza per le prossime regionali.

“Il Movimento 5 Stelle è contro”, ha ribadito Roberto Fico, “e siamo qui oggi per ribadire che la Campania ha bisogno di un’alleanza molto forte, sulla base del lavoro che è stato fatto al Comune di Napoli”. Campo largo, dunque, ma a condizione che sia diverso da quello che immagina, oggi, De Luca. E quindi, almeno per il momento, le porte di un accordo tra M5S e De Luca tornano a chiudersi, dopo la parziale apertura di Giuseppe Conte.