IL MINISTRO ZANGRILLO: “NELLA LEGGE DI BILANCIO FONDI PER 170MILA NUOVE ASSUNZIONI”

La legge di Bilancio per il 2024 stanzia otto miliardi, cioè un terzo di tutte le risorse della manovra per il rinnovo dei contratti 2022-24, un grande messaggio di attenzione per i nostri dipendenti. Lo ha evidenziato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che in un’intervista al “Corriere della Sera” ha spiegato che “nel 2023 stiamo concludendo un percorso di inserimento per 170 mila persone. E una cifra analoga è prevista nel 2024. Il grosso delle assunzioni sarà concentrato nei settori della scuola, della sicurezza a e difesa e degli enti locali. “Quando sono arrivato nell’ottobre del 2022 – ha ricordato – mi sono ritrovato con più di due milioni di lavoratori senza il contratto 2019-21 rinnovato. Mi sono molto impegnato su questo e ora finalmente chiudiamo”. Per quanto riguarda la settimana corta, il ministro ha affermato che “pensare a un intervento generalizzato” non sarebbe “l’approccio corretto né nel settore privato né in quello pubblico”: “Questo perché – ha chiarito – non abbiamo ancora risolto l’atavico problema della bassa produttività”.

