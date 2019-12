Per il Sindaco di Benevento ed ex Ministro della Giustizia Clemente Mastella ricovero in Ospedale, nel Comune sannita, a causa di difficoltà respiratorie per una asma bronchiale. Le condizioni di salute di Mastella, secondo quanto riportato da numerosi organi di informazione, non destano particolari preoccupazioni.

Share on: WhatsApp