MARCELLO FEOLA E’ IL NUOVO COMMISSARIO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO

termine di quasi un mese di attesa, nel pomeriggio di ieri è arrivato il Decreto del Ministro dell’Ambiente che nomina Marcello Feola, noto avvocato amministrativista e, da sempre, vicino a Fratelli d’Italia, come nuovo Commissario del Parco del Cilento. La procedura scelta dal Ministero è stata la stessa che ha consentito a Tommaso Pellegrino di esercitare, nell’ultimo anno e mezzo, i poteri di commissario: nomina diretta senza il coinvolgimento della Regione Campania. Adesso il mandato di Feola avrà una durata di sei mesi, salvo proroghe, prima che venga raggiunta una intesa politica con la Regione Campania per la scelta di un nome condiviso: probabile che, nel frattempo, venga modificata la norma che disciplina la procedura per la nomina dei Presidenti dei Parchi, lasciando tutto il potere decisionale nelle mani del Governo.

