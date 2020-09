MARCO ABATE (CAMBIAMO!): “SOSTENIAMO PAOLA CUPO, ROLANDO SCOTILLO ED ANGELA PROCIDA (CALDORO PRESIDENTE)”

Alla fine di una campagna elettorale “strana”, per tanti motivi, mi sento di dover intervenire al fine di evidenziare le incongruenze palesatisi durante il cammino. Noi siamo Cambiamo con Toti, Partito agli albori, rappresentato nella lista del Presidente CALDORO da Paola CUPO e Rolando SCOTILLO a Salerno ed Angela PROCIDA a Napoli.

Lo annuncia Marco Abate, Responsabile Regionale Cambiamo!.

I contradditori con gli elettori degli altri schieramenti, vertevano prevalentemente su quello che aveva fatto Caldoro fino a 5 anni fa e non su quello che aveva fatto DE LUCA fino ad oggi; cosa strana i fan dei 5 stelle chiedevano cosa avessero combinatogli oppositori di cdx senza chiedersi cosa avessero fatto i loro beniamini. Lasciamo le inutilità e veniamo a spiegare cosa vogliono fare i nostri rappresentanti: migliorare l’economia con maggiore accesso ai Fondi europei per fermare lo stillicidio dell’emigrazione giovanile; radicale cambiamento di rotta sulla gestione della Sanità pubblica con competenze vere ai vertici della stessa. Partiamo da questi due punti cardine senza mai abbandonare la presa! Un piccolo pensiero per gli elettori del cdx delusi dai propri Partiti, teniamo la schiena dritta e votiamo con convinzione nell’area di riferimento, la novità c’è e nel nome il programma CAMBIAMO!